Генменеджер «Авангарда»: никакой войны с Чинаховым не ведём, всё в плоскости бизнеса

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал переход нападающего Егора Чинахова в «Коламбус Блю Джекетс».



«По поводу Чинахова клуб дал исчерпывающий комментарий, несмотря на эмоциональное видео его представителя. Мы рассмотрим любые варианты в следующем сезоне, но мы хотим, чтобы это было действительно его решение. Мы реагировали на то, что мы слышали. Никакой войны мы не ведём, будем следить за ним, и оставляем за собой любое развитие событий. Он был огромной частью нашего коллектива, имеет право на своё мнение, и если он решил ехать, то мы это решение поддерживаем. Хотел бы сказать, что у меня ничего личного нет ни к его агенту, ни к нему, но я представляю интересы клуба, а они превыше всего. Мы хотели бы, чтобы наш воспитанник знал, что его родной клуб не держит никакой обиды. Эту тему не следует развивать, нет никаких скелетов, всё в плоскости бизнеса», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Текущий сезон КХЛ завершился 28 апреля. В финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4-2 в серии.

«Авангард»: жаль, что игры и пагубное влияние агента смогли повлиять на карьеру Чинахова