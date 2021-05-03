Хартли: «Авангард» уезжал в Балашиху, а мужчины плакали. Осознавали, что теряют команду

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от поездок в Омск.
«До того, как я решил приехать в Омск, знал, как там любят хоккей. Четыре или пять клубов мне предлагали работу в КХЛ, но я их отклонял по разным причинам. Но тут мне позвонил Илья Ковальчук и сказал, что мне понравится в Омске, понравится в КХЛ. Я хотел поехать туда, где хороший хоккейный рынок, где люди любят эту игру. В самый первый день, когда мы с Крыловым приехали в Омск, меня поразила поддержка людей, я никогда такого не видел. Когда мы уезжали в Балашиху, люди плакали, взрослые мужчины. Они осознавали, что теряют команду.
Каждая наша поездка в Омск — это что-то невероятное, какая-то магия. Что-то волшебное, когда 15-18 тысяч людей на улице, а рядом строится новая арена. Теперь у «Авангарда» будет новая арена, у него лучшие болельщики в лиге, и игроки с удовольствием будут ехать играть в Омск», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Текущий сезон КХЛ завершился 28 апреля. В финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4-2 в серии.
- 3 мая 2021
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