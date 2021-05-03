Волков — о Бобкове: тяжёлый контракт, доставшийся по наследству. Надо что-то делать

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о контрактах действующих игроков клуба.
«Алексей Емелин уже полностью восстановился, скоро начнёт тренироваться. То же самое могу сказать и про Наиля Якупова, он получил допуск для соревнований и на следующий год будет голоден до побед. В нашей раздевалке он выступил в роли мотиватора, и мы очень хотели его оставить. Мы верим, что его рано списывают со счетов, он будет большой частью «Авангарда».
Возможно, мы будем рассматривать случай расторжения Игоря Бобкова. Но сейчас мы пока ждём, у него достаточно тяжёлый контракт, который нам достался по наследству. Как только мы поймём, что Грубец подписывается с нами, то нам придётся что-то делать в финансовом плане во вратарской бригаде. С Василием Демченко мы пока не связывались.
С Гончаровым пока идут переговоры, окончательное решение примем попозже, когда увидим канву нашей защитной линии. Максим попал в немилость в предыдущей своей команде, но у нас он внёс огромный вклад в общую победу», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 3 мая 2021
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