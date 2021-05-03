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Генменеджер «Авангарда» высказал своё отношение к потолку зарплат и аренде в КХЛ

Генменеджер «Авангарда» высказал своё отношение к потолку зарплат и аренде в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков высказался о потолке зарплат в КХЛ.

«Это был первый год под эгидой потолка зарплат, мы все смотрели на свои ощущения, обменивались мнениями с коллегами. Я вижу только плюс в этом, потому что всем нужно уметь раскладывать яйца по всем корзинам, а не хранить их в одной пятёркой. Это был очень интересный год.

По поводу аренды я ещё не углублялся в этот вопрос, но полагаю, что от её легализации никто не пострадает. Многие ребята, не попадающие в состав топ-клубов, смогут получать практику в командах с более скромным бюджетом. Также клуб, отдавший игрока имеет право посмотреть на него со стороны. Вижу только плюсы в потолке зарплат и аренде», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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