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Бывший тренер «Авангарда» Шафранов пополнил тренерский штаб сборной России

Бывший тренер «Авангарда» Шафранов пополнил тренерский штаб сборной России
Хоккей / КХЛ 0
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Бывший тренер «Авангарда» Константин Шафранов пополнил тренерский штаб сборной России, сообщает сайт Федерации хоккея России.

Специалист будет отвечать за игру в большинстве. Шафранов присоединился к национальной команде в Новогорске, где она продолжает подготовку к чемпионату мира.

В завершившемся сезоне КХЛ Шафранов стал обладателем Кубка Гагарина в качестве помощника главного тренера. По ходу регулярного чемпионата и плей-офф омичи показали лучшую реализацию большинства.
«Огромное спасибо «Авангарду» за год плодотворной работы! Это было замечательноe время, настала пора двигаться дальше! В течение последних двух лет я нахожусь на связи со штабом сборной и сейчас постараюсь помочь национальной команде успешно выступить на чемпионате мира в Риге», –цитирует Шафранова сайт ФХР.

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