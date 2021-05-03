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Россия — Беларусь: онлайн-трансляция матча юниорского ЧМ начнётся в 20:30

Россия — Беларусь: онлайн-трансляция матча юниорского ЧМ начнётся в 20:30
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Сегодня, 3 мая, сборная России проведёт четвертьфинальный матч на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Беларуси. Начало матча — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видеотрансляцию можно на официальном сайте Федерации хоккея России.

В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6. Затем сборная России потерпела поражение во второй встрече с Финляндией в серии буллитов — 3:4, в третьей встрече разгромила Германию (6:1), а в четвёртой – Чехию (11:1).

Таким образом, сборная России вышла из группы со второго места.

Юниорский чемпионат мира-2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

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