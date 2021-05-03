Россия — Беларусь: онлайн-трансляция матча юниорского ЧМ начнётся в 20:30

Сегодня, 3 мая, сборная России проведёт четвертьфинальный матч на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Беларуси. Начало матча — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть видеотрансляцию можно на официальном сайте Федерации хоккея России.
В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6. Затем сборная России потерпела поражение во второй встрече с Финляндией в серии буллитов — 3:4, в третьей встрече разгромила Германию (6:1), а в четвёртой – Чехию (11:1).
Таким образом, сборная России вышла из группы со второго места.
Юниорский чемпионат мира-2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
- 3 мая 2021
-
18:00
-
17:45
-
17:24
-
17:12
-
16:55
-
16:39
-
16:37
-
16:25
-
16:16
-
15:55
-
15:53
-
15:45
-
15:42
-
15:37
-
15:34
-
15:29
-
15:26
-
15:19
-
15:15
-
15:09
-
14:46
-
14:02
-
13:37
-
13:02
-
12:36
-
12:07
-
11:46
-
11:30
-
10:51
-
10:43
-
10:30
-
10:25
-
09:58
-
09:40
-
09:03