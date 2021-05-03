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Бобровский пропустит ближайший матч «Флориды» с «Далласом»

Бобровский пропустит ближайший матч «Флориды» с «Далласом»
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский не примет участие в матче с «Даллас Старз», сообщает Джеймсон Олайв в «твиттере».

Журналист опубликовал состав «Флориды» на встречу с «Далласом».

Звенья нападения:
Денисенко – Барков – Дюклер;
Юбердо – Веннберг – Типпетт;
Ватрано – Марчмент – Хепониеми;
Ломберг – Аччари – Гусев.

Звенья защитников:
Форслинг – Уигар;
Яндл – Гудас;
Нутиваара – Монтур;
Киерстед – Строльман.

Вратари:
Найт, Дерозье, Монтембальт.

Напомним, что «Флорида» и «Даллас» сыграют 4 мая в 2:00 мск.

После 53 матчей «Пантерз» с 73 очками занимают третье место в таблице Центрального дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

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