Бобровский пропустит ближайший матч «Флориды» с «Далласом»
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский не примет участие в матче с «Даллас Старз», сообщает Джеймсон Олайв в «твиттере».
Журналист опубликовал состав «Флориды» на встречу с «Далласом».
Звенья нападения:
Денисенко – Барков – Дюклер;
Юбердо – Веннберг – Типпетт;
Ватрано – Марчмент – Хепониеми;
Ломберг – Аччари – Гусев.
Звенья защитников:
Форслинг – Уигар;
Яндл – Гудас;
Нутиваара – Монтур;
Киерстед – Строльман.
Вратари:
Найт, Дерозье, Монтембальт.
Напомним, что «Флорида» и «Даллас» сыграют 4 мая в 2:00 мск.
После 53 матчей «Пантерз» с 73 очками занимают третье место в таблице Центрального дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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