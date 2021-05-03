Бобровский пропустит ближайший матч «Флориды» с «Далласом»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский не примет участие в матче с «Даллас Старз», сообщает Джеймсон Олайв в «твиттере».

Журналист опубликовал состав «Флориды» на встречу с «Далласом».

Звенья нападения:

Денисенко – Барков – Дюклер;

Юбердо – Веннберг – Типпетт;

Ватрано – Марчмент – Хепониеми;

Ломберг – Аччари – Гусев.

Звенья защитников:

Форслинг – Уигар;

Яндл – Гудас;

Нутиваара – Монтур;

Киерстед – Строльман.

Вратари:

Найт, Дерозье, Монтембальт.

Напомним, что «Флорида» и «Даллас» сыграют 4 мая в 2:00 мск.

После 53 матчей «Пантерз» с 73 очками занимают третье место в таблице Центрального дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.