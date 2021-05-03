История личных встреч сборных России и Беларуси на юниорских чемпионатах мира

3 мая сборная России сыграет в четвертьфинале на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Беларуси. Начало матча — в 20:30 мск. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборные России и Беларуси встречались на юниорских чемпионатах мира пять раз. Россияне одержали победы во всех матчах.

ЮЧМ Место проведения Стадия Соперники Счёт 2000 Швейцария Группа Беларусь 18:1 2002 Словакия Финальный раунд Беларусь 11:0 2006 Швеция Группа Беларусь 8:0 2017 Словакия Группа Беларусь 4:1 2019 Швеция Четвертьфинал Беларусь 6:0

Напомним, юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.