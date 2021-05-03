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История личных встреч сборных России и Беларуси на юниорских чемпионатах мира

История личных встреч сборных России и Беларуси на юниорских чемпионатах мира
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

3 мая сборная России сыграет в четвертьфинале на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Беларуси. Начало матча — в 20:30 мск. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборные России и Беларуси встречались на юниорских чемпионатах мира пять раз. Россияне одержали победы во всех матчах.

ЮЧММесто проведенияСтадияСоперникиСчёт
2000ШвейцарияГруппаБеларусь18:1
2002СловакияФинальный раундБеларусь11:0
2006ШвецияГруппаБеларусь8:0
2017СловакияГруппаБеларусь4:1
2019ШвецияЧетвертьфиналБеларусь6:0

Напомним, юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

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