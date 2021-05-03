История личных встреч сборных России и Беларуси на юниорских чемпионатах мира
3 мая сборная России сыграет в четвертьфинале на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Беларуси. Начало матча — в 20:30 мск. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборные России и Беларуси встречались на юниорских чемпионатах мира пять раз. Россияне одержали победы во всех матчах.
|ЮЧМ
|Место проведения
|Стадия
|Соперники
|Счёт
|2000
|Швейцария
|Группа
|Беларусь
|18:1
|2002
|Словакия
|Финальный раунд
|Беларусь
|11:0
|2006
|Швеция
|Группа
|Беларусь
|8:0
|2017
|Словакия
|Группа
|Беларусь
|4:1
|2019
|Швеция
|Четвертьфинал
|Беларусь
|6:0
Напомним, юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
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