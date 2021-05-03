«Посмотрим». Ковальчук ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак»

Экс-нападающий омского «Авангарда» Илья Ковальчук посетил матч «Арсенала» и «Спартака» и ответил на вопрос о возможном возвращении в московский «Спартак».

«За последние дни посетил сразу несколько матчей, я вообще люблю футбол. Если есть свободное время — всегда стараюсь выбраться. Возвращаюсь ли я в «Спартак»? Посмотрим», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, что 30 апреля «Авангард» и Илья Ковальчук расторгли контракт по взаимному согласию сторон. По итогам сезона-2020/2021 хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в составе омичей. В финальной серии плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл московский ЦСКА со счётом 4-2 в серии, а решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский.

Илья Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999 по 2001 год.