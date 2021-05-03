Стал известен стартовый состав юниорской сборной России на матч с Беларусью

Стартовый состав юниорской сборной России, которая 3 мая в 20:30 мск сыграет четвертьфинальный матч на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Беларуси.



Иванов (Бринкман)

Грудинин — Макаров, Мирошниченко — Свечков — Юров;

Новиков — Коромыслов, Чибриков — Иванцов — Полтапов;

Сапунов — Фигурин, Бучельников — Квочко — Мичков;

Дуда, Меховов — Лазутин — Кателевский; Гайдамак.



Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации хоккея России. Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.