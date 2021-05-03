Стал известен стартовый состав юниорской сборной России на матч с Беларусью

Стартовый состав юниорской сборной России, которая 3 мая в 20:30 мск сыграет четвертьфинальный матч на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Беларуси.
Иванов (Бринкман)
Грудинин — Макаров, Мирошниченко — Свечков — Юров;
Новиков — Коромыслов, Чибриков — Иванцов — Полтапов;
Сапунов — Фигурин, Бучельников — Квочко — Мичков;
Дуда, Меховов — Лазутин — Кателевский; Гайдамак.
Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации хоккея России. Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
- 3 мая 2021
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