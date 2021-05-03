Второй бомбардир «Оттавы» может сыграть на чемпионате мира

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Дрейк Батерсон может принять участие в чемпионате мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига, соообщает журналист Брюс Гарриоч в «твиттере».

По информации источника хоккеист сообщил, что получил вызов в национальную команду сборной Канады.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Батерсон провёл 51 встречу в чемпионате и набрал 32 очка: забросил 17 шайб и отдал 15 результативных передач. Он делит второе место в списке бомбардиром «Сенаторс» с Джошем Норрисом.

После 51 матча «Оттава» с 43 очками занимает шестое место в таблице Северного дивизиона и уже потеряла шансы на попадание в плей-офф. В Кубке Стэнли примут участие топ-4 каждого дивизиона по итогам регулярного чемпионата.