Малкин вернётся в состав «Питтсбурга» и сыграет с «Филадельфией»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин восстановился от травмы и сыграет с «Филадельфией Флайерз», сообщает официальный «твиттер» «Питтсбурга».
Напомним, 17 марта во время матча регулярного сезона НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:2) 34-летний Малкин попал под силовой приём защитника «Брюинз» Джареда Тинорди и был вынужден покинуть площадку. С тех пор россиянин не выходил на лёд в официальных матчах. В текущем сезоне Малкин провёл 29 встреч и набрал 24 (8+16) очка.
«Питтсбург» в гостях встретится с «Филадельфией» 4 мая в 2:00 мск.
После 52 игр «Пингвинз» лидирует в таблице Восточного дивизиона, опережая «Вашингтон Кэпиталз» на два очка, правда у «Кэпиталз» сыграно на один матч меньше.
По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
- 3 мая 2021
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