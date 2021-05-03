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Малкин вернётся в состав «Питтсбурга» и сыграет с «Филадельфией»

Малкин вернётся в состав «Питтсбурга» и сыграет с «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ 0
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин восстановился от травмы и сыграет с «Филадельфией Флайерз», сообщает официальный «твиттер» «Питтсбурга».

Напомним, 17 марта во время матча регулярного сезона НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:2) 34-летний Малкин попал под силовой приём защитника «Брюинз» Джареда Тинорди и был вынужден покинуть площадку. С тех пор россиянин не выходил на лёд в официальных матчах. В текущем сезоне Малкин провёл 29 встреч и набрал 24 (8+16) очка.

«Питтсбург» в гостях встретится с «Филадельфией» 4 мая в 2:00 мск.

После 52 игр «Пингвинз» лидирует в таблице Восточного дивизиона, опережая «Вашингтон Кэпиталз» на два очка, правда у «Кэпиталз» сыграно на один матч меньше.

По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

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