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Лучший бомбардир «Витязя» Дэнфорт подписал контракт с «Коламбусом»

Лучший бомбардир «Витязя» Дэнфорт подписал контракт с «Коламбусом»
Хоккей / КХЛ 0

«Коламбус Блю Джекетс» подписал однолетний контракт с канадским форвардом Джастином Дэнфортом, сообщает официальный «твиттер» «Коламбуса».

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Дэнфорт выступал за подольский «Витязь», провёл 58 матчей и набрал 55 очков: забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи. По итогам чемпионата канадец занял шестое место по результативности в КХЛ.

В Национальной хоккейной лиге «Коламбус» после 52 матчей занимает последнее, восьмое место в таблице Центрального дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

В регулярном чемпионате КХЛ «Витязь» занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.

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