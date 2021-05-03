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Овечкин сыграет с «Рейнджерс» после четырёх пропущенных матчей

Овечкин сыграет с «Рейнджерс» после четырёх пропущенных матчей
Хоккей / НХЛ 0
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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин полностью восстановился от травмы и сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает журналист Том Гулитти.

Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт сказал, что Овечкин и Карлсон были полноправными участниками утренней тренировки. В матче с «Рейнджерс» оба будут принимать участие», – цитирует Лавиолетта Том Гулитти в «Твиттере».

Россиянин уже пропустил четыре игры команды: две – с «Нью-Йорк Айлендерс» и две – с «Питтсбург Пингвинз».
Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за повреждения. Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся.

«Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» 4 мая в 2:00 мск.

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