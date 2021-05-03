Восемь игроков из НХЛ сыграют за сборную Чехии на чемпионате мира

Восемь хоккеистов из Национальной хоккейной лиги помогут сборной Чехии на чемпионате мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня, сообщает официальный «твиттер» чешской сборной.
Генеральному менеджеру Петру Недвиду подтвердили участие восемь игроков НХЛ: защитники Филип Гронек, Радим Симек, Либор Гаджек, Доминик Кубалик, Давид Кемпф, Якуб Врана, Филип Задина и Филип Хытил.
Напомним, что на чемпионате мира сборная Чехии сыграет в одной группе с командами России, Швйецарии, Беларуси, Швеции, Великобритании, Дании и Словакии. В первом матче чехи встретятся с россиянами 21 мая в 16:15 мск.
Ранее сборная Чехии объявила состав для подготовки к чемпионату мира, где Континентальная хоккейная лига представлена двумя хоккеистами.
- 3 мая 2021
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