Восемь игроков из НХЛ сыграют за сборную Чехии на чемпионате мира

Восемь хоккеистов из Национальной хоккейной лиги помогут сборной Чехии на чемпионате мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня, сообщает официальный «твиттер» чешской сборной.

Генеральному менеджеру Петру Недвиду подтвердили участие восемь игроков НХЛ: защитники Филип Гронек, Радим Симек, Либор Гаджек, Доминик Кубалик, Давид Кемпф, Якуб Врана, Филип Задина и Филип Хытил.

Напомним, что на чемпионате мира сборная Чехии сыграет в одной группе с командами России, Швйецарии, Беларуси, Швеции, Великобритании, Дании и Словакии. В первом матче чехи встретятся с россиянами 21 мая в 16:15 мск.

Ранее сборная Чехии объявила состав для подготовки к чемпионату мира, где Континентальная хоккейная лига представлена двумя хоккеистами.