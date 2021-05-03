Р. Ротенберг — о выходе России в полуфинал ЮЧМ: сделан важный шаг на пути к главной цели
Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился мнением о победе российской команды над Беларусью в четвертьфинале Юниорского чемпионата мира.
«Хочу поздравить всех с победой и поблагодарить за поддержку! Наши ребята сделали важный шаг на пути к главной цели, обыграв сверстников из Беларуси. Работа продолжается, она никогда не прекращается. Проанализируем этот матч и будем готовиться к полуфинальной встрече. Самая важная следующая игра», – сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, что сборная России обыграла сверстников из Беларуси со счётом 5:2. В составе российской сборной отличились Матвей Мичков, Данила Юров, Артём Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак.
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