Р. Ротенберг — о выходе России в полуфинал ЮЧМ: сделан важный шаг на пути к главной цели

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился мнением о победе российской команды над Беларусью в четвертьфинале Юниорского чемпионата мира.



«Хочу поздравить всех с победой и поблагодарить за поддержку! Наши ребята сделали важный шаг на пути к главной цели, обыграв сверстников из Беларуси. Работа продолжается, она никогда не прекращается. Проанализируем этот матч и будем готовиться к полуфинальной встрече. Самая важная следующая игра», – сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, что сборная России обыграла сверстников из Беларуси со счётом 5:2. В составе российской сборной отличились Матвей Мичков, Данила Юров, Артём Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак.