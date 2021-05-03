Впервые за 10 лет Россия второй ЮЧМ подряд вышла в полуфинал

Юниорская сборная России обыграла в четвертьфинале ЮЧМ сверстников из Беларуси и второй турнир подряд вышла в полуфинал. Последний раз такое было в юниорских чемпионатах мира 2010-2011.

В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6. Затем сборная России потерпела поражение во второй встрече с Финляндией в серии буллитов — 3:4, в третьей встрече разгромила Германию (6:1), а в четвёртой – Чехию (11:1). В четвертьфинале россияне обыграли Беларусь со счётом 5:2.



Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.