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Впервые за 10 лет Россия второй ЮЧМ подряд вышла в полуфинал

Впервые за 10 лет Россия второй ЮЧМ подряд вышла в полуфинал
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Юниорская сборная России обыграла в четвертьфинале ЮЧМ сверстников из Беларуси и второй турнир подряд вышла в полуфинал. Последний раз такое было в юниорских чемпионатах мира 2010-2011.

В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6. Затем сборная России потерпела поражение во второй встрече с Финляндией в серии буллитов — 3:4, в третьей встрече разгромила Германию (6:1), а в четвёртой – Чехию (11:1). В четвертьфинале россияне обыграли Беларусь со счётом 5:2.

Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Россия обыграла Беларусь и вышла в полуфинал ЮЧМ
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