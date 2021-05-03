Главный тренер юниорской сборной Беларуси прокомментировал поражение в матче с Россией

Главный тренер юниорской сборной Беларуси Дмитрий Шульга рассказал о поражении от России на ЮЧМ-2021.

«Определённый момент волнения плюс недостаток технической готовности привели к ошибкам. Может быть, немного переволновались. До середины второго периода выглядели слабо, но дальше смогли перехватить инициативу и тоже закрывали соперника в зоне. Немного начало у нас не получилось, но потом мы почти выправили ситуацию, а две ошибки в третьем периоде всё перечеркнули. И не сыграло у нас сегодня большинство. Вроде создавали моменты, но ничего не решили. Конечно, чтобы с 2:5 вылезти с Россией, туда уже всё должно полететь, а вратарь у них сыграл неплохо. В третьем периоде мы допустили детские ошибки.

Честно говоря, я доволен выступлением на турнире. Мы ни в одной игре не развалились, не уступили в движении, характере. Мы допустили много мелких ошибок в силу слабой технической готовности. Но в целом я доволен тем, как прошёл турнир. Мы были готовы к чемпионату мира, кроме тех мелочей, которые определяют результаты матчей.

Счастье оно близко, но как я уже говорил, мелочи многое решают. Эти мелочи всё и порешали. С этим сложно бороться, просто игрокам нужно обращать внимание на то, как они готовы. Возможно, сказался недостаток международных турниров. Нужно больше выезжать на соревнования, чтобы понимать, куда нужно двигаться. Сейчас всем всё понятно. Это часть жизни, и для многих этот турнир – только начало хоккейной жизни», – передаёт слова Шульги корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.