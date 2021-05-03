Форвард сборной Беларуси: при счёте 2:3 многие подумали, что можно выиграть у России

Нападающий юниорской сборной Беларуси Илья Морозов прокомментировал поражение от России в четвертьфинале ЮЧМ.
«Думаю, наши ошибки в первую очередь были связаны с волнением. Во втором периоде мы начали показывать свой хоккей, и после того, как счёт уже стал 2:3, наверное, многие подумали, что можно выиграть эту игру, где-то снова началось волнение, может быть, из-за этого мы и допустили ошибки. В третьем периоде начался мандраж, что нельзя было пропускать, а нужно было продолжать играть так, как мы действовали во втором отрезке.
Мы провели хороший чемпионат, навязывали борьбу топовым соперникам – шведам, канадцам, России. Где-то подвело нас мастерство, а в силовой борьбе мы не уступали», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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