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Гайдамак: белорусы оказали серьёзное сопротивление, дальше будет намного сложнее

Гайдамак: белорусы оказали серьёзное сопротивление, дальше будет намного сложнее
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Нападающий сборной России U18 Всеволод Гайдамак поделился мнением о победе сборной России над командой Беларуси (5:2).

«Все в команде рады победе. Это только начало нашего пути к золоту. Дальше будет больше. Мой гол? Защитник соперника совершил ошибку, я оказался в нужном месте, воспользовался ошибкой и забил гол. Белорусы оказали серьёзное сопротивление, с ними было тяжело, дальше будет намного сложнее. Новая арена? Первое, что заметил, то в Плейно больше солнца, очень жарко. Мне показалось, что арена была уже, чем в предыдущих играх. Белорусы уже играли здесь, были боле приспособлены и активны. Но мы всё равно добились победы», – передаёт слова Гайдамака корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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