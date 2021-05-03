Сборная Беларуси перебросала россиян в четвертьфинале ЮЧМ-2021

Сегодня, 3 мая, сборная России провела четвертьфинальный матч на юниорском чемпионате мира в США с командой Беларуси, которая нанесла на три броска больше россиян.

В первом периоде белорусские хоккеисты нанесли 6 бросков по воротам россиян, во втором – 11 и в третьем – 15 – всего 32 броска. Россияне же бросили по воротам 29 раз (10+15+4).

Напомним, что сборная России обыграла сверстников из Беларуси со счётом 5:2. В составе российской сборной отличились Матвей Мичков, Данила Юров, Артём Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак.



В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6. Затем сборная России потерпела поражение во второй встрече с Финляндией в серии буллитов — 3:4, в третьей встрече разгромила Германию (6:1), а в четвёртой – Чехию (11:1). В четвертьфинале россияне обыграли Беларусь со счётом 5:2.