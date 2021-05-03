Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сборная Беларуси перебросала россиян в четвертьфинале ЮЧМ-2021

Сборная Беларуси перебросала россиян в четвертьфинале ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
Аудио-версия:

Сегодня, 3 мая, сборная России провела четвертьфинальный матч на юниорском чемпионате мира в США с командой Беларуси, которая нанесла на три броска больше россиян.

В первом периоде белорусские хоккеисты нанесли 6 бросков по воротам россиян, во втором – 11 и в третьем – 15 – всего 32 броска. Россияне же бросили по воротам 29 раз (10+15+4).

Напомним, что сборная России обыграла сверстников из Беларуси со счётом 5:2. В составе российской сборной отличились Матвей Мичков, Данила Юров, Артём Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак.

В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6. Затем сборная России потерпела поражение во второй встрече с Финляндией в серии буллитов — 3:4, в третьей встрече разгромила Германию (6:1), а в четвёртой – Чехию (11:1). В четвертьфинале россияне обыграли Беларусь со счётом 5:2.

Беларусь напугала Россию, чуть не отыгравшись с 0:3! Но в полуфинал ЮЧМ идут наши парни
Всех успокоил Иван Мирошниченко, забивший важнейший гол в третьем периоде.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021