Сборная Беларуси перебросала россиян в четвертьфинале ЮЧМ-2021

Сегодня, 3 мая, сборная России провела четвертьфинальный матч на юниорском чемпионате мира в США с командой Беларуси, которая нанесла на три броска больше россиян.
В первом периоде белорусские хоккеисты нанесли 6 бросков по воротам россиян, во втором – 11 и в третьем – 15 – всего 32 броска. Россияне же бросили по воротам 29 раз (10+15+4).
Напомним, что сборная России обыграла сверстников из Беларуси со счётом 5:2. В составе российской сборной отличились Матвей Мичков, Данила Юров, Артём Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак.
В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6. Затем сборная России потерпела поражение во второй встрече с Финляндией в серии буллитов — 3:4, в третьей встрече разгромила Германию (6:1), а в четвёртой – Чехию (11:1). В четвертьфинале россияне обыграли Беларусь со счётом 5:2.
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