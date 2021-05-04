Лещёв – о победе России: упустили нити игры при счёте 3:0, сделали перестановки в звеньях
Главный тренер сборной России U18 Альберт Лещёв прокомментировал победу над сборной Беларуси в четвертьфинале Юниорского чемпионата мира.
«Могу отметить положительные стороны команды Беларуси, это очень хорошая команда. Но мы выдержали и добились победы. В перерыве в раздевалке сделали перестановки в звеньях, на этом моменте сыграли третий период. Что хотели бы изменить? Не готов сказать, только закончилась игра. Нужно пересмотреть и проанализировать матч с белорусами. Идём дальше.
Где-то упустили нити игры при счёте 3:0, сделали перестановки, которые дали плоды. Смена дворца в какой-то степени повлияла, здесь немножко всё другое, на каком-то моменте это сказалось», – передаёт слова Лещёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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