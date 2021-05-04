Вратарь «Локомотива» Илья Коновалов подписал 2-летний контракт новичка с «Эдмонтоном»
22-летний российский вратарь ярославского «Локомотива» Илья Коновалов подписал 2-летний контракт новичка с клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщает пресс-служба североамериканского клуба.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021 на счету Коновалова 19 проведённых встреч, в которых он одержал девять побед, отражая 92,3% бросков и пропуская в среднем 2,29 шайбы за игру. Всего в КХЛ голкипер провёл 124 матча, с коэффициентом надёжности 2,21 и 92% отражённых бросков.
В 2019 году Коновалов был задрафтован «Эдмонтоном» в третьем раунде под общим 85-м номером.
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», набрав 62 очка в 49 встречах, занимает второе место в турнирной таблице Северного дивизиона.
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