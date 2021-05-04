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Канада разгромила Чехию в 1/4 финала ЮЧМ-2021, поразив ворота соперников 10 раз

Канада разгромила Чехию в 1/4 финала ЮЧМ-2021, поразив ворота соперников 10 раз
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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В Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» состоялся матч 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею – 2021, в котором сборная Канады встречалась с Чехией. Игра завершилась разгромной победой номинальных хозяев льда со счётом 10:3.

За Канаду забрасывали Уайтт Джонстон, Коннер Рулетт, Коннор Бедард (дубль), Логан Стэнковен, Дилан Гюнтер (дубль), Райан Уинтертон, Бретт Харрисон и Шейн Райт. В составе Чехии отличились Якуб Брабанец, Ярослав Хмеларж.

Ранее в первом матче стадии 1/4 финала ЮЧМ-2021 сборная России победила Беларусь – 5:2.

Напомним, юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Российская сборная представляла группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии выступали в группе А.

U18 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 мая 2021, понедельник. 23:00 МСК
Канада U18
Окончен
10 : 3
Чехия U18
1:0 Джонстон (Бедард) – 02:01' (5x5)   2:0 Рулетт – 04:20' (5x5)   3:0 Бедард (Жилкин, Мактавиш) – 06:50' (5x5)   3:1 Брабенец (Паер) – 08:31' (5x4)   4:1 Стэнковен (Бедард) – 10:59' (5x5)   5:1 Гюнтер (Райт, Бедард) – 21:09' (5x4)   5:2 Хмеларж (Штурц) – 23:57' (5x5)   6:2 Гюнтер (Дель Мастро, Отман) – 36:14' (5x5)   7:2 Бедард – 46:54' (5x5)   8:2 Уинтертон – 47:09' (5x5)   8:3 Штурц (Марцел) – 48:33' (5x5)   9:3 Харрисон – 49:46' (5x5)   10:3 Райт – 53:20' (5x4)
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