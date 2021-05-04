Канада разгромила Чехию в 1/4 финала ЮЧМ-2021, поразив ворота соперников 10 раз

В Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» состоялся матч 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею – 2021, в котором сборная Канады встречалась с Чехией. Игра завершилась разгромной победой номинальных хозяев льда со счётом 10:3.
За Канаду забрасывали Уайтт Джонстон, Коннер Рулетт, Коннор Бедард (дубль), Логан Стэнковен, Дилан Гюнтер (дубль), Райан Уинтертон, Бретт Харрисон и Шейн Райт. В составе Чехии отличились Якуб Брабанец, Ярослав Хмеларж.
Ранее в первом матче стадии 1/4 финала ЮЧМ-2021 сборная России победила Беларусь – 5:2.
Напомним, юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Российская сборная представляла группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии выступали в группе А.
- 4 мая 2021
-
01:32
-
01:18
-
00:53
-
00:45
-
00:14
-
00:01
- 3 мая 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:54
-
23:43
-
23:36
-
23:31
-
23:05
-
22:58
-
22:44
-
22:09
-
21:28
-
21:25
-
21:12
-
20:54
-
20:29
-
20:18
-
19:44
-
19:23
-
19:14
-
18:59
-
18:51
-
18:41
-
18:00
-
17:45
-
17:24
-
17:12
-
16:55
-
16:39
-
16:37