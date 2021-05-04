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Канада разгромила Чехию в 1/4 финала ЮЧМ-2021, поразив ворота соперников 10 раз

В Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» состоялся матч 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею – 2021, в котором сборная Канады встречалась с Чехией. Игра завершилась разгромной победой номинальных хозяев льда со счётом 10:3.

За Канаду забрасывали Уайтт Джонстон, Коннер Рулетт, Коннор Бедард (дубль), Логан Стэнковен, Дилан Гюнтер (дубль), Райан Уинтертон, Бретт Харрисон и Шейн Райт. В составе Чехии отличились Якуб Брабанец, Ярослав Хмеларж.

Ранее в первом матче стадии 1/4 финала ЮЧМ-2021 сборная России победила Беларусь – 5:2.

Напомним, юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Российская сборная представляла группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии выступали в группе А.