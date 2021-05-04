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Гусев отличился за «Флориду» во второй игре кряду, поразив ворота Худобина из «Далласа»

Гусев отличился за «Флориду» во второй игре кряду, поразив ворота Худобина из «Далласа»
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» принимает на своём льду «Даллас Старз». Идёт 1-й период, хозяева ведут – 2:0.

На 3-й минуте встречи 28-летний нападающий «Флориды» Никита Гусев отличился во втором матче подряд. После броска канадского защитника Брэндона Монтура российский форвард оказался расторопнее всех на чужом пятаке и поразил ворота своего соотечественника Антона Худобина.

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Никита Гусев проводит свой 10-й матч за «Флориду». Напомним, что в дедлайн он подписал контракт с «Пантерз» до конца сезона. Сезон он начинал в «Нью-Джерси Дэвилз», который расторг с ним контракт после прохождения соответствующей процедуры драфта отказов. Всего за «Флориду» Гусев набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «0».

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