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Денисенко отметился результативной передачей за «Флориду» в третьей игре подряд

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» принимает на своём льду «Даллас Старз». Завершился 1-й период, хозяева ведут – 3:2.

На 15-й минуте встречи форвард «Флориды» Григорий Денисенко продлил свою результативную серию, приняв участие в заброшенной шайбе Маккензи Уигара. В третьей игре кряду российский форвард записывает на свой счёт голевую передачу.

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Таким образом, на счету 20-летнего российского хоккеиста стало 3 (0+3) набранных очка в 6 встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+1».

«Флоридой» российский нападающий был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2018 года под 15-м номером. В составе сборной России Денисенко выиграл серебро МЧМ-2020.