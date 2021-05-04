Финляндия вышла в полуфинал ЮЧМ-2021, обыграв Швейцарию

В Плейно (США) на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» состоялся матч 1/4 финала юниорского чемпионата мира – 2021, в котором встретились сборные Финляндии и Швейцарии. Игра завершилась победой номинальных хозяев льда – 2:0.

Счёт в матче был открыт за 4 секунды до конца 2-го периода – отличился форвард финской сборной Саму Салминен. На старте заключительной двадцатиминутки хоккеисты сборной Швеции имели отличную возможность, чтобы сравнять счёт, однако нападающий Луи Робен не сумел реализовать штрафной бросок. Спустя несколько минут хоккеист сборной Финляндии Алекси Хеймосалми поставил точку в этой игре, сделав счёт 2:0.

Вратарь сборной Финляндии Аку Коскенвуо отразил все 25 бросков по воротам.

Таким образом, Финляндия вышла в полуфинал ЮЧМ-2021 вслед за сборными России и Канады. Судьба последней путёвки решится в противостоянии сборных Швеции и США (начало – 4:00 мск).