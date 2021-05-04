Овечкин не смог продолжить матч «Вашингтон» – «Рейнджерс» из-за травмы
35-летний российский звёздный нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог продолжить игру регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба «столичных» в «Твиттере».
Официальная причина – повреждение нижней части тела. Всего он успел провести на льду 39 секунд.
Напомним, что ранее Овечкин пропустил четыре матча «Вашингтона»: два – с «Нью-Йорк Айлендерс» и два – с «Питтсбург Пингвинз».
23 апреля форвард не доиграл матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за повреждения. Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся.
Овечкин сыграет с «Рейнджерс» после четырёх пропущенных матчей
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