Россия встретится с Финляндией в полуфинале ЮЧМ-2021

В Плейно (США) на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» состоялся матч 1/4 финала юниорского чемпионата мира – 2021, в котором встретились сборные Финляндии и Швейцарии. Игра завершилась победой номинальных хозяев льда – 2:0.
Ранее в первом матче игрового дня сборная России разобралась с Беларусью – 5:2.
Так, на основе регламента плей-офф и перепосеву команд на основании сразу нескольких критериев, сборная России встретится в полуфинале с командой Финляндии. В другой паре своего соперника ждёт сборная Канады, который определится в матче Швеция – США.
Напомним, что Россия и Финляндия уже играли на ЮЧМ-2021 на групповом этапе. Встреча завершилась поражением подопечных Альберта Лещёва по буллитам – 3:4. Отметим, что к концу той игры россияне вели в счёте – 3:1, но не сумели удержать преимущество.
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