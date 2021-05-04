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Гол Гусева и ассистентский дубль Денисенко принесли «Флориде» победу над «Далласом»

Гол Гусева и ассистентский дубль Денисенко принесли «Флориде» победу над «Далласом»
Хоккей / НХЛ 0
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В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме – 5:4.

В основное время команды по 4 раза поразили ворота друг друга. За «Флориду» забрасывали Джонатан Юбердо, Никита Гусев, Маккензи Уигар и Густав Форслинг. В составе «Далласа» отличились Джо Павелски, Роопе Хинц, Йоэль Кивиранта и Тайлер Сегин. Гол Александра Баркова в овертайме принёс «Флориде» победу в этой игре.

Форвард «Пантерз» Никита Гусев, отметившийся вторым голом за новый клуб, провёл на льду 13.04 на льду и заработал коэффициент полезности «+1». У его одноклубника Григория Денисенко – ассистентский дубль и «0» за 13.10.

Результативный балл (0+1) на свой счёт записал и хоккеист «Далласа» Денис Гурьянов. У него «-1» при игровом времени 11.40.

Вратарь «Далласа» Антон Худобин был заменён на старте 2-го периода, он отразил 11 бросков из 15.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 мая 2021, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Юбердо (Типпетт, Яндл) – 01:53' (5x5)   2:0 Гусев (Монтур) – 02:42' (5x5)   2:1 Павелски (Хинц, Робертсон) – 12:04' (5x4)   3:1 Уигар (Типпетт, Денисенко) – 14:13' (5x5)   3:2 Хинц – 17:16' (5x5)   4:2 Форслинг (Денисенко, Барков) – 20:45' (5x5)   4:3 Кивиранта (Керо, Олексяк) – 43:55' (5x5)   4:4 Сегин (Гурьянов) – 44:06' (5x5)   5:4 Барков (Яндл, Уигар) – 62:50' (4x3)

В параллельном матче «Каролина Харрикейнз» победила «Чикаго Блэкхоукс» — 5:2. У Андрея Свечникова – голевая передача (13+26) за 17.44 на льду при коэффициенте полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 мая 2021, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Юбердо (Типпетт, Яндл) – 01:53' (5x5)   2:0 Гусев (Монтур) – 02:42' (5x5)   2:1 Павелски (Хинц, Робертсон) – 12:04' (5x4)   3:1 Уигар (Типпетт, Денисенко) – 14:13' (5x5)   3:2 Хинц – 17:16' (5x5)   4:2 Форслинг (Денисенко, Барков) – 20:45' (5x5)   4:3 Кивиранта (Керо, Олексяк) – 43:55' (5x5)   4:4 Сегин (Гурьянов) – 44:06' (5x5)   5:4 Барков (Яндл, Уигар) – 62:50' (4x3)
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