Швеция обыграла США и вышла в полуфинал ЮЧМ-2021

Сборная Швеции в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею обыграла команду США со счётом 5:2. В полуфинале турнира шведы сыграют с Канадой.

В составе шведской сборной заброшенными шайбами отметились Маттиас Хевелид, Фабиан Люселль (2), Оливер Моберг и Исак Росен. За американскую команду голы забили Саша Пастухов и Ред Савадж.

Ранее в четвертьфинале чемпионата канадцы обыграли Чехию со счётом 10:3, финны прошли Швейцарию (2:0), а россияне победили Беларусь (5:2). Полуфиналы Канада – Швеция и Финляндия – Россия пройдут 6 мая. Матч за 3-е место и финал намечены на 7 мая.

Юниорский чемпионат мира-2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимает США (стадионы в Плейно и во Фриско).