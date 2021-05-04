Швеция обыграла США и вышла в полуфинал ЮЧМ-2021
Сборная Швеции в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею обыграла команду США со счётом 5:2. В полуфинале турнира шведы сыграют с Канадой.
В составе шведской сборной заброшенными шайбами отметились Маттиас Хевелид, Фабиан Люселль (2), Оливер Моберг и Исак Росен. За американскую команду голы забили Саша Пастухов и Ред Савадж.
Ранее в четвертьфинале чемпионата канадцы обыграли Чехию со счётом 10:3, финны прошли Швейцарию (2:0), а россияне победили Беларусь (5:2). Полуфиналы Канада – Швеция и Финляндия – Россия пройдут 6 мая. Матч за 3-е место и финал намечены на 7 мая.
Юниорский чемпионат мира-2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимает США (стадионы в Плейно и во Фриско).
U18 ЧМ-2021. 1/4 финала
04 мая 2021, вторник. 04:00 МСК
Швеция U18
Окончен
5 : 2
США U18
1:0 Хевелид (Росен, Ольссон) – 03:09' (5x4) 1:1 Пастухов (Дюк, Беренс) – 33:00' (5x4) 2:1 Люселль – 33:43' (5x5) 3:1 Люселль (Дауэр Нильссон) – 41:26' (4x4) 4:1 Моберг (Стрёмгрен, Росен) – 54:25' (5x4) 4:2 Савадж – 58:04' (6x5) 5:2 Росен (Хаса) – 59:57' (en)
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