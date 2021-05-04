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Уилсон провоцировал «скамейку» «Рейнджерс» после драки с Панариным и Бучневичем

Уилсон провоцировал «скамейку» «Рейнджерс» после драки с Панариным и Бучневичем
Хоккей / НХЛ 0

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В матче произошла массовая потасовка с участием российских игроков. Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. Уже находясь в штрафном боксе, Уилсон начал провоцировать «скамейку» «Рейнджерс» после драки с Панариным и Бучневичем.

Права на видео принадлежат NHL Enteprises. Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Драка в матче «Рейнджерс» – «Вашингтон» с участием Панарина, Бучневича и Уилсона
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