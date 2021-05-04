Лавиолетт: Овечкин сказал, что чувствует себя некомфортно. Мы решили не рисковать

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о состоянии капитана столичной команды Александра Овечкина. Овечкин не смог продолжить игру регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. Всего он успел провести на льду 39 секунд.



«Он хорошо чувствовал себя на тренировке утром. Однако перед игрой на разминке не все было гладко. Тем не менее он вышел на игру, но после первой смены сказал, что чувствует себя не очень комфортно. Поэтому мы решили не рисковать.



Он сказал, что у него такие же ощущения, как вчера. Проблем не было, но он чувствовал себя не так хорошо, как на раскатке. Он вышел попробовать себя, и мы решили, что ему лучше пропустить игру.



Рецидив травмы? Если что-то было бы не так, он обязательно сказал бы нам об этом. Но он провел на льду всего 30 секунд», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.



Напомним, что ранее Овечкин пропустил четыре матча «Вашингтона»: два – с «Нью-Йорк Айлендерс» и два – с «Питтсбург Пингвинз».



23 апреля форвард не доиграл матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за повреждения. Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся.

Овечкин не смог продолжить матч «Вашингтон» – «Рейнджерс» из-за травмы