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Юниорская сборная США впервые с 2001 года вылетела в четвертьфинале ЮЧМ

Юниорская сборная США впервые с 2001 года вылетела в четвертьфинале ЮЧМ
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Сборная Швеции в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею обыграла команду США со счётом 5:2. В полуфинале турнира шведы сыграют с Канадой.

Таким образом, сборная США впервые с 2001 года вылетела из турнира на четвертьфинальной стадии и впервые с 2003 года соталась без медалей юниорского чемпионата мира.

На ЮЧМ-2001 сборная США проиграла национальной команде Чехии в четвертьфинале со счётом 4:5 ОТ. Примечательно, что в 1999 и 2000 годах сборная США даже не выходила из первой групповой стадии, в 2001 году проиграла на стадии четвертьфинала и с тех пор ни разу не завершала юниорский чемпионат мира ниже четвёртого места.

Ранее в четвертьфинале чемпионата канадцы обыграли Чехию со счётом 10:3, финны прошли Швейцарию (2:0), а россияне победили Беларусь (5:2). Полуфиналы Канада – Швеция и Финляндия – Россия пройдут 6 мая. Матч за 3-е место и финал намечены на 7 мая.

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