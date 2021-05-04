Юниорская сборная США впервые с 2001 года вылетела в четвертьфинале ЮЧМ

Сборная Швеции в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею обыграла команду США со счётом 5:2. В полуфинале турнира шведы сыграют с Канадой.
Таким образом, сборная США впервые с 2001 года вылетела из турнира на четвертьфинальной стадии и впервые с 2003 года соталась без медалей юниорского чемпионата мира.
На ЮЧМ-2001 сборная США проиграла национальной команде Чехии в четвертьфинале со счётом 4:5 ОТ. Примечательно, что в 1999 и 2000 годах сборная США даже не выходила из первой групповой стадии, в 2001 году проиграла на стадии четвертьфинала и с тех пор ни разу не завершала юниорский чемпионат мира ниже четвёртого места.
Ранее в четвертьфинале чемпионата канадцы обыграли Чехию со счётом 10:3, финны прошли Швейцарию (2:0), а россияне победили Беларусь (5:2). Полуфиналы Канада – Швеция и Финляндия – Россия пройдут 6 мая. Матч за 3-е место и финал намечены на 7 мая.
- 4 мая 2021
-
08:54
-
08:50
-
08:46
-
08:26
-
07:38
-
07:17
-
06:49
-
06:42
-
06:16
-
05:34
-
05:17
-
05:10
-
04:53
-
04:43
-
04:29
-
04:24
-
03:52
-
03:09
-
02:33
-
01:32
-
01:18
-
00:53
-
00:45
-
00:14
-
00:01
- 3 мая 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:54
-
23:43
-
23:36
-
23:31
-
23:05
-
22:58
-
22:44
-
22:09