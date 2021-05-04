Юниорская сборная США впервые с 2001 года вылетела в четвертьфинале ЮЧМ

Сборная Швеции в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею обыграла команду США со счётом 5:2. В полуфинале турнира шведы сыграют с Канадой.



Таким образом, сборная США впервые с 2001 года вылетела из турнира на четвертьфинальной стадии и впервые с 2003 года соталась без медалей юниорского чемпионата мира.



На ЮЧМ-2001 сборная США проиграла национальной команде Чехии в четвертьфинале со счётом 4:5 ОТ. Примечательно, что в 1999 и 2000 годах сборная США даже не выходила из первой групповой стадии, в 2001 году проиграла на стадии четвертьфинала и с тех пор ни разу не завершала юниорский чемпионат мира ниже четвёртого места.



Ранее в четвертьфинале чемпионата канадцы обыграли Чехию со счётом 10:3, финны прошли Швейцарию (2:0), а россияне победили Беларусь (5:2). Полуфиналы Канада – Швеция и Финляндия – Россия пройдут 6 мая. Матч за 3-е место и финал намечены на 7 мая.

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