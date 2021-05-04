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Реакция Капризова на победный гол «Миннесоты» в концовке матча с «Вегасом». Видео

Реакция Капризова на победный гол «Миннесоты» в концовке матча с «Вегасом». Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома на последних минутах вырвала победу у «Вегас Голден Найтс». Счёт встречи – 6:5.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк, Ник Бонино (2), Кевин Фиала, Кирилл Капризов и Юнас Бродин. Капризов за 18.05 на площадке также записал на свой счёт голевую передачу.

За «Вегас» голы забили Ши Теодор, Алек Мартинес, Алекс Так, Марк Стоун и Джонатан Маршессо.

После победного гола Юнаса Бродина чуть более чем за минуту до конца матча, скамейка «Миннесоты» уже не сдерживала эмоций. В объектив камеры попал и радостный россиянин Кирилл Капризов, набравший в этом матче два очка.

Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере».

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