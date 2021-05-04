Лавиолетт прокомментировал отстранение Кузнецова и Самсонова

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал решение отстранить от матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» форварда команды Евгения Кузнецова и голкипера Илью Самсонова.
«Должны быть правила, должны быть границы. Нужно соответствовать определённым ожиданиям, и вы должны нести за это ответственность», — приводит слова Лавиолетта в своём «твиттере» журналистка Саманта Пелл.
Напомним, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и его одноклубник, вратарь Илья Самсонов отстранены от матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» по дисциплинарным причинам. Решение было принято из-за того, что оба игрока опоздали на командное собрание.
«Вашингтон» одержал победу над «Рейнджерс» со счётом 6:3. В составе «столичных» отличились Ник Дауд, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Никлас Бекстрём и Том Уилсон (пустые ворота). За «синерубашечников» дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё один гол на счету Каапо Какко.
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