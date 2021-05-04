Единственная смена Овечкина в матче с «Рейнджерс». Видео

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.



Российский звёздный нападающий столичной команды Александр Овечкин не смог продолжить игру регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы. Всего он успел провести на льду 39 секунд.



Посмотреть единственную смену Овечкина в матче можно здесь.



Напомним, что ранее Овечкин пропустил четыре матча «Вашингтона»: два – с «Нью-Йорк Айлендерс» и два – с «Питтсбург Пингвинз».



23 апреля форвард не доиграл матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за повреждения. Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся.