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Журналист NY Post — о приёме Уилсона против Панарина: НХЛ была близка к смерти на льду

Журналист NY Post — о приёме Уилсона против Панарина: НХЛ была близка к смерти на льду
Хоккей / НХЛ 0
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Известный североамериканский журналист New York Post Ларри Брукс прокомментировал инцидент с участием форварда «Вашингтон Кэпиталз» Томом Уилсоном в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Посмотрите и убедитесь — НХЛ была близка к смерти на льду. Дисквалифицируйте этого парня на концовку регулярного чемпионата и на весь плей-офф. Заставьте его получить право играть в НХЛ заново», — написал Брукс в своём «твиттере».

Инцидент произошёл в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Уилсон напал на Бучневича, затем подключились их партнёры по командам, в том числе Панарин. В результате Панарин, Бучневич, Диллон и Уилсон получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3. В составе «столичных» отличились Ник Дауд, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Никлас Бекстрём и Том Уилсон (пустые ворота). За «синерубашечников» дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё один гол на счету Каапо Какко.

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Хлебушек даже не смог продолжить игру, а «Вашингтон», опять потерявший Овечкина, после потасовки перевернул ход встречи.
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