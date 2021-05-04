Журналист NY Post — о приёме Уилсона против Панарина: НХЛ была близка к смерти на льду

Известный североамериканский журналист New York Post Ларри Брукс прокомментировал инцидент с участием форварда «Вашингтон Кэпиталз» Томом Уилсоном в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Посмотрите и убедитесь — НХЛ была близка к смерти на льду. Дисквалифицируйте этого парня на концовку регулярного чемпионата и на весь плей-офф. Заставьте его получить право играть в НХЛ заново», — написал Брукс в своём «твиттере».



Инцидент произошёл в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Уилсон напал на Бучневича, затем подключились их партнёры по командам, в том числе Панарин. В результате Панарин, Бучневич, Диллон и Уилсон получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.



Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3. В составе «столичных» отличились Ник Дауд, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Никлас Бекстрём и Том Уилсон (пустые ворота). За «синерубашечников» дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё один гол на счету Каапо Какко.