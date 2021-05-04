Куинн — об инциденте с Уилсоном: в игре есть черта, которую нельзя переступать

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал инцидент с участием форварда «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона и российского форварда «рейнджеров» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ.



«Все всё видели. В игре есть черта, которую нельзя переступать, а это – полное неуважение к самой игре. Одна из звёзд лиги могла получить серьёзную травму. Все видели, что произошло. И знаете, с ним это случается далеко не первый раз. Это совершенно неоправданно», — приводит слова Дэвида Куинна ESPN.



Инцидент произошёл в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Уилсон напал на Бучневича, затем подключились их партнёры по командам, в том числе Панарин. В результате Панарин, Бучневич, Диллон и Уилсон получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.



Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3. В составе «столичных» отличились Ник Дауд, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Никлас Бекстрём и Том Уилсон (в пустые ворота). За «синерубашечников» дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё один гол на счету Каапо Какко.

Русские подрались с Томом Уилсоном! Он ударил лежачего Бучневича и швырнул на лёд Панарина Хлебушек даже не смог продолжить игру, а «Вашингтон», опять потерявший Овечкина, после потасовки перевернул ход встречи.