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Евгений Кулик подписал контракт с «Трактором»

Евгений Кулик подписал контракт с «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0
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Челябинский «Трактор» подписал контракт с 27-летним защитником Евгением Куликом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с защитником рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Кулик выступал в составе московского «Спартака», он принял участие в 47 встречах регулярного чемпионата, набрав 6 (2+4) очков при показателе полезности "+5". В плей-офф на счету защитника четыре встречи.

«Евгений Кулик – сильный защитник. Бескомпромиссный хоккеист, надёжно действующий в обороне. Он всегда отдаётся игре на сто процентов и способен нейтрализовать лидеров других команд. Кулик хорош в меньшинстве, блокирует броски, любит играть в тело. Также Евгений — настоящий человек коллектива и командный игрок. С его приходом мы, в первую очередь, усилим игру «Трактора» на своей половине площадки», — прокомментировал переход Кулика в «Трактор» генеральный директор челябинского клуба Евгений Савин.

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