Назаров – о бое Уилсона с русскими: драки – это часть бизнеса, они прекрасно продаются

Первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров прокомментировал драку, произошедшую в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».



«С удовольствием посмотрел матч между «Рейнджерс» и «Вашингтоном». Захватывающая во всех смыслах игра, которую перевернул канадский форвард «Кэпиталз» Том Уилсон. Человек, который может и подраться, и сыграть результативно. Очень полезный хоккеист.



Драка с участием российских игроков «Рейнджерс»? Устал повторять, что драки в хоккее – это часть бизнеса, в НХЛ они прекрасно продаются. Не удивлюсь, если продажа маек с фамилией Уилсона в разы увеличится. В поведении Тома нет ничего удивительного, просто посмотрите на итоговый счёт на табло. Мы с нынешним главным тренером «Вашингтона» Питером Лавиолеттом вместе работали в «Бостоне», когда этот специалист был помощником у Майка Кинэна. Плотно общались с Питером, я тогда был лидером по количеству проведённых боёв, мои руки не успевали заживать. Любимая фраза Лавиолетта: «Результат превыше всего, а как он достигнут – без разницы». Питер многое доказывает в своей тренерской карьере. Правильно ли поступил Уилсон? Думаю, он выполнял установку тренера. Делал всё для того, чтобы его команда победила.



Очень расстроен, что Саша Овечкин снова не смог продолжить матч из-за повреждения. Желаю одному из величайших снайперов всех времён скорейшего выздоровления, это уникальный игрок», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Фото: photo.khl.ru