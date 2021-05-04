Гимаев: финны будут выходить на матч как победители, а наши с мыслью о недавнем проигрыше

Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший прокомментировал победу сборной России в четвертьфинальном матче юниорского чемпионата мира по хоккею со сборной Беларуси (5:2).



«Матч с Белоруссией видел мельком. Но было видно, что это юноши. Они ещё дети, и многое зависит от эмоций. Однако, они молодцы.



Опасаюсь ли я Финляндию в полуфинале? Да. Совсем недавно мы проиграли им в группе. И от настроя будет очень многое зависеть. Всё таки на матч „Финики“ будут выходить как победители, а наши с мыслью о недавнем проигрыше. Очень важно не думать о предыдущем матче. Желаю парням только победы!», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.



В полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Финляндии 6 мая в 04:00 мск.