Глава оргкомитета ЧМ-2021: ситуация со сдачей ледового холла «Даугава» критическая

Глава оргкомитета хоккейного ЧМ-2021 в Риге Эдгарс Бунцис сообщил, что все сроки сдачи ледового холла на стадионе «Даугава» уже прошли, и принимающая турнир сторона может попросту не успеть сдать его в эксплуатацию к началу чемпионата.



«Ситуация с ледовым холлом «Даугава» сложная. Опасения очень большие, и ситуация с его сдачей критическая. К сожалению, повлиять на эти процессы с самого начала мы не могли.



Не хотелось бы говорить, что имеется план Б. Ближайшие дни покажут, в каком направлении нам двигаться дальше», — цитирует Бунциса Sputnik News.



Ледовый холл стадиона «Даугава» первоначально должны были сдать ещё в середине марта. Теперь речь идёт о том, чтобы вообще успеть к началу турнира, который стартует 21 мая.



Дело пока не дошло даже до установки холодильных систем, поскольку внутри комплекса ещё не завершены отделочные работы, да и территория вокруг холла не приведена в порядок. Теперь сдача объекта отложена на 7 мая. При этом каждый день просрочки ранее указанного срока может обойтись строителям (SIA ARMS Group и OÜ RTS Infraehitus) в сумму порядка 5 тысяч евро.