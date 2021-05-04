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Глава оргкомитета ЧМ-2021: ситуация со сдачей ледового холла «Даугава» критическая

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Глава оргкомитета ЧМ-2021: ситуация со сдачей ледового холла «Даугава» критическая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Глава оргкомитета хоккейного ЧМ-2021 в Риге Эдгарс Бунцис сообщил, что все сроки сдачи ледового холла на стадионе «Даугава» уже прошли, и принимающая турнир сторона может попросту не успеть сдать его в эксплуатацию к началу чемпионата.

«Ситуация с ледовым холлом «Даугава» сложная. Опасения очень большие, и ситуация с его сдачей критическая. К сожалению, повлиять на эти процессы с самого начала мы не могли.

Не хотелось бы говорить, что имеется план Б. Ближайшие дни покажут, в каком направлении нам двигаться дальше», — цитирует Бунциса Sputnik News.

Ледовый холл стадиона «Даугава» первоначально должны были сдать ещё в середине марта. Теперь речь идёт о том, чтобы вообще успеть к началу турнира, который стартует 21 мая.

Дело пока не дошло даже до установки холодильных систем, поскольку внутри комплекса ещё не завершены отделочные работы, да и территория вокруг холла не приведена в порядок. Теперь сдача объекта отложена на 7 мая. При этом каждый день просрочки ранее указанного срока может обойтись строителям (SIA ARMS Group и OÜ RTS Infraehitus) в сумму порядка 5 тысяч евро.

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