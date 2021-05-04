Агент Николаев: слухи про уход Пашнина из «Магнитки» — враньё, а в соцсетях меня нет

Хоккейный агент Юрий Николаев опроверг слухи о том, что магнитогорский «Металлург может расторгнуть контракт с защитником Михаилом Пашниным, а также заявил, что не ведёт аккаунтов в социальных сетях.
«У Михаила Пашнина действующий контракт с магнитогорским «Металлургом». Слухи о его расторжении – банальное враньё, они не соответствуют действительности.
Кроме того хочу официально заявить, что у меня нет аккаунта ни в одной из социальных сетей. Всё, что публикуется в какой-либо соцсети от моего имени – это фейки. Порой враньё переходит всякие границы», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Пашнин в минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принял участие в 44 матчах, набрав 9 (3+6) очков. В плей-офф 31-летний защитник сыграл в 12 встречах, набрав 3 (0+3) очка.
- 4 мая 2021
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