Александр Петунин вернулся в московское «Динамо» из «Северстали»

Нападающий Александр Петунин стал игроком московского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
«Северсталь» обменяла 24-летнего хоккеиста в московский клуб на денежную компенсацию.
В минувшем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Петунин сыграл в 64 встречах, набрав 40 (19+21) очков.
Хоккеист является воспитанником хоккейной школы «Динамо». Свою профессиональную карьеру он начал в составе москвичей в молодёжной команде. В 2015 году Петунин дебютировал в ВХЛ за «Динамо» из Балашихи. В составе московского «Динамо» он дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/2018, а в следующем году перешёл в состав череповчан.
«От сезона к сезону Петунин улучшает свои игровые навыки, что отражается как на льду, так и в статистике хоккеиста. Прошлый сезон стал для Саши лучшим в КХЛ. Мы не могли не обратить на это внимание и приняли решение вернуть Петунина в «Динамо», — заявил генеральный менеджер московского «Динамо» Евгений Кровопусков.
- 4 мая 2021
-
16:48
-
16:38
-
16:26
-
16:23
-
16:19
-
15:43
-
15:24
-
15:15
-
14:40
-
14:14
-
14:05
-
13:39
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:19
-
11:55
-
11:49
-
11:26
-
11:24
-
11:19
-
10:39
-
10:36
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
08:54
-
08:50
-
08:46
-
08:26
-
07:38
-
07:17
-
06:49
-
06:42
-
06:16