Александр Петунин вернулся в московское «Динамо» из «Северстали»

Нападающий Александр Петунин стал игроком московского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.



«Северсталь» обменяла 24-летнего хоккеиста в московский клуб на денежную компенсацию.



В минувшем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Петунин сыграл в 64 встречах, набрав 40 (19+21) очков.



Хоккеист является воспитанником хоккейной школы «Динамо». Свою профессиональную карьеру он начал в составе москвичей в молодёжной команде. В 2015 году Петунин дебютировал в ВХЛ за «Динамо» из Балашихи. В составе московского «Динамо» он дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/2018, а в следующем году перешёл в состав череповчан.

«От сезона к сезону Петунин улучшает свои игровые навыки, что отражается как на льду, так и в статистике хоккеиста. Прошлый сезон стал для Саши лучшим в КХЛ. Мы не могли не обратить на это внимание и приняли решение вернуть Петунина в «Динамо», — заявил генеральный менеджер московского «Динамо» Евгений Кровопусков.