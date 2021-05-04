Журналист Харрингтон: Уилсон — самое мерзкое отребье, никого и рядом не стояло

Американский журналист Майк Харрингтон поделился мнением о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Томе Уилсоне.

«Не думаю, что в лиге есть игроки, похожие на Уилсона. Уилсон — самое мерзкое отребье, никого и рядом не стояло. Этот парень в своём собственном классе и приближается у тому, чтобы лишиться привилегии играть в НХЛ», – написал Харрингтон в своём «твиттере».

Напомним, что в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоялся 4 мая в 2:00 мск, произошла массовая потасовка с участием российских игроков.



Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.