Спортивный журналист — о штрафе Уилсона: это 0,00097 от его зарплаты

Спортивный обозреватель Аарон Порцлайн прокомментировал решение совета безопасности оштрафовать Тома Уилсона на $ 5000 за удар Павла Бучневича.
«Или 0,00097 от его зарплаты», – написал Аарон Порцлайн.
Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоялся 4 мая в 2:00 мск, произошла массовая потасовка с участием российских игроков.
Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.
Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3. В составе «столичных» отличились Ник Дауд, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Никлас Бекстрём и Том Уилсон (в пустые ворота). За «синерубашечников» дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё один гол на счету Каапо Какко.
- 4 мая 2021
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