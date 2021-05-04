Генсекретарь Латвийской федерации хоккея: нет угрозы, что ЧМ-2021 будет отменён

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс сказал, что угрозы проведению чемпионата мира — 2021 нет. Турнир пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.

«Безусловно, нет никакой угрозы, что чемпионат мира будет отменён. Сейчас на стадионе круглосуточно проводятся ремонтные работы. Ничего страшного, если стадион будет сдан на 7-10 дней позднее», — цитирует Козиолса ТАСС.

Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.

Заметим, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Кроме того, в их честь не может звучать государственный гимн. Ранее стало известно, что IIHF одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира 2021 года.