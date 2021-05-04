Александр Овечкин, скорее всего, пропустит матч с «Рейнджерс»

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова пропустит матч «Вашингтона» из-за травмы, сообщает журналист Саманта Пэлл.
«Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт сказал, что Александр Овечкин из-за травмы нижней части тела вряд ли сыграет с «Рейнджерс» 5 мая», – написала Пэлл в «твиттере».
Россиянин уже пропустил четыре игры команды: две — с «Нью-Йорк Айлендерс» и две — с «Питтсбург Пингвинз».
Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за повреждения. Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену.
4 мая Овечкин был заявлен на игру с «Нью-Йорк Рейнджерс» и провёл одну смену, после чего больше не появлялся на льду. Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт сказал, что Овечкин почувствовал дискомфорт и не смог продолжить игру с «Рейнджерс».
- 4 мая 2021
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