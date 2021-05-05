Россия — Финляндия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию

Завтра, 6 мая, сборная России сыграет полуфинальный матч на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Финляндии. Начало матча — в 04:00 мск.
Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации хоккея России. Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды уже встречались на групповом этапе, и тогда победу одержала финская сборная после овертайма (4:3).
Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
Напомним, 18-летний нападающий СКА Никита Чибриков стал капитаном сборной России. Главным тренером российской команды является Альберт Лещёв, его помощниками назначены Денис Гусманов и Вадим Хомицкий.
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